لعل إصابة علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، في وتر أكيلس، تشكل أزمة حقيقية للسويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق، قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع الترجي التونسي مساء يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري الأبطال، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بالتعادل السلبي دون أهداف على ملعب حمادي العقربي برادس.

وتعرض علي معلول لإصابة قوية في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي، واتضح بعدها أنها إصابة في وتر أكيلس ليتأكد غيابه عن مباراة الإياب التي ستقام السبت القادم.

واضطر مارسيل كولر لإشراك كريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر في الوقت المتبقي من مباراة الترجي الماضية، وعلى الرغم من الأداء المميز الذي قدمه وقتها إلا أن مركز الظهير الأيسر لا يزال يشغل بال كولر بشدة.

فالخيارات متاحة أمام كولر فمن الممكن أن يعتمد على كريم فؤاد مثلما فعل في مباراة الذهاب، أو يلعب بكريم الدبيس وهو الظهير الأيسر البديل لعلي معلول، أو يشرك أحمد نبيل كوكا بعد تعافيه من الإصابة التي منعته من المشاركة في مباراة الذهاب.

أو سيكون هناك خيارا رابعا وهو اعتماد الأهلي على خالد عبد الفتاح في مركز الظهير الأيسر بالأخص وأنه لعب بها في أكثر من مباراة.

وتميل معظم الأراء داخل الجهاز الفني للاعتماد على كريم فؤاد مع منحه تعليمات بضرورة التحرر هجوميًا، خاصة أن الترجي من المنتظر أن يلعب على الهجوم المرتد.