 وزيرة التعاون الدولي: المؤسسات المالية العربية تعزز جهود التنمية في وطننا العربي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة التعاون الدولي: المؤسسات المالية العربية تعزز جهود التنمية في وطننا العربي

اميرة عاصي
نشر في: الأربعاء 22 مايو 2024 - 9:57 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2024 - 9:57 ص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مؤسسات وهيئات التمويل العربية باتت تتسم بهوية مُتميزة وطبيعة تنموية متفردة، وتكامل لدعم جهود التنمية في وطننا العربي.

جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية للاجتماع السنوي للمؤسسات والهيئات المالية العربية.

وأضافت المشاط، أن ما يؤكد ذلك التنوع الكبير في مجالات العمل، فمنها من يقوم بمعالجة الاختلالات في الاقتصادات العربية وتوفير الدعم للاقتصاد الكلي، ومنها من يتيح التمويلات المُيسرة للمشروعات التنموية، كما تتخصص مؤسسات بعينها في توفير ضمانات الاستثمار وائتمان الصادرات، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتبادل التجاري، وهو ما يعزز من توجهها الشامل نحو دعم التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولنا.

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