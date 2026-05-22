محافظ قنا يفتتح مسجد الشهيد المقدم أحمد عبدالفتاح جمعة

افتتح اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اليوم، مسجد الشهيد المقدم أحمد عبدالفتاح جمعة بمدينة قنا الجديدة؛ وذلك في إطار حرص الدولة على دعم بيوت الله وتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمواطنين ونشر قيم الوسطية والاعتدال، بما يسهم في تعزيز الدور الدعوي والتوعوي للمساجد في مختلف أنحاء المحافظة.

جاء ذلك عقب الانتهاء من جميع أعمال الإنشاء والتجهيزات الخاصة بالمسجد، والتي نُفذت بالجهود الذاتية وتحت إشراف وزارة الأوقاف، ليضاف المسجد إلى سلسلة المساجد الجديدة التي تشهدها المحافظة ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير دور العبادة.

وعقب الافتتاح أدى الحضور صلاة الجمعة بالمسجد، واستمعوا إلى خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور أحمد حافظ، رئيس شئون المساجد بمديرية أوقاف قنا، تحت عنوان "فضائل يوم عرفة"، حيث تناولت الخطبة مكانة هذا اليوم العظيم وفضله عند الله سبحانه وتعالى، وأهمية اغتنامه بالطاعات والأعمال الصالحة والدعاء، باعتباره من أفضل أيام العام التي تتنزل فيها الرحمات وتُرفع فيها الدرجات وتُكفَر فيها الذنوب، كما أكدت الخطبة على قيم الإخلاص والتضحية وحب الوطن.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن سعادته بافتتاح بيت جديد من بيوت الله، مؤكدا حرص الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف على دعم وتشييد دور العبادة وتوفير البيئة الملائمة للمواطنين لأداء الصلوات والشعائر الدينية، إلى جانب تعزيز الدور التوعوي للمساجد ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي يدعو إلى التسامح والمحبة والانتماء الوطني.

وأشار الببلاوي إلى أن إطلاق اسم الشهيد المقدم أحمد عبدالفتاح جمعة الهواري على المسجد يأتي تقديرا لتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، مؤكدا أن الدولة لا تنسى أبناءها المخلصين الذين سطروا بأرواحهم أروع صور البطولة والفداء.

بدوره، أوضح الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف، أن مسجد الشهيد أحمد عبدالفتاح جمعة تم إنشائه بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن المسجد أُقيم على مساحة إجمالية بلغت 525 مترا مربعا، وفق أحدث الطرز المعمارية التي تراعي الجوانب الجمالية والوظيفية لخدمة المصلين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن المسجد يضم مصلى للرجال وآخر للسيدات، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه، بما يعكس حجم المشاركة المجتمعية في دعم بيوت الله.

وجسد الشهيد المقدم أحمد عبدالفتاح جمعة الهواري معاني الشجاعة والتضحية في سبيل الوطن، حيث استشهد أثناء مواجهة العناصر الإرهابية بالصحراء الغربية عام 2017، بعدما قدم نموذجا مشرفا في البطولة والإقدام، وقد عُرف بين زملائه وأبناء محافظته بحسن الخلق والتفاني في العمل، وأسهم في تطوير قطاع الأمن المركزي بقنا وخدمة زملائه بكل إخلاص.