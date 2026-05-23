توج لانس بلقب كأس فرنسا بعد فوزه على نيس بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب فرنسا.

وافتتح فلوريان توفان التسجيل لصالح لانس في الدقيقة 25، قبل أن يعزز أودسون إدوارد النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 42 بضربة رأس مميزة.

ونجح نيس في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول عبر جبريل كوليبالي، لكن لانس حسم اللقاء في الشوط الثاني بهدف ثالث سجله عبد الله سيما في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة غياب المدافع المصري محمد عبد المنعم، لاعب نيس، بسبب الإصابة، ليفتقد الفريق أحد أبرز عناصره الدفاعية في المواجهة النهائية.

كما شارك الدولي السعودي سعود عبد الحميد مع لانس وقدم أداءً جيدًا خلال اللقاء، ليساهم في تتويج فريقه باللقب.

وحاول نيس العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني، بعدما أهدر عدة فرص خطيرة اصطدمت بالقائم والعارضة، إلا أن لانس نجح في الحفاظ على تفوقه حتى صافرة النهاية، ليحصد لقب كأس فرنسا عن جدارة.