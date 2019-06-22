أنجيلا ميركل: يجب إيجاد حلا سياسيا للأزمة الإيرانية

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه يجب إيجاد حلًا سياسيًا لقضية إيران، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم السبت.

يأتي ذلك على خلفية التوترات التي تشهدها العلاقات الأمريكية الإيرانية، بعد فرض أمريكا عقوبات اقتصادية على إيران وتهديد الأخيرة بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وكانت إيران، قد أعلنت مطلع مايو الماضي، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يومًا حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.

وجاء ذلك بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران تطال قطاع التعدين، متوعدًا إياها بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري.

كما وجه ترامب رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.