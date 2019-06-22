إحالة مسؤولين عن تنظيم قافلة طبية بدون موافقة الجهات المختصة للتحقيق بدمياط

أحالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم السبت، واقعة تنظيم لجنة الزكاة بالسنانية لقافلة طبية بدون موافقة الجهات المختصة، للتحقيق بإدارة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة.

وتبين أن اللجنة التابعة لبنك ناصر الاجتماعي، قد أقامت قافلة طبية مجانية لمدة يومين لتوقيع الكشف الطبي على مرضى العظام والمفاصل والروماتيزم والسمنة المفرطة والنحافة.

وتبين للجنة العلاج الحر بمديرية الصحة أن الذى يقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرضى أخصائي طب بشرى أول بالرعاية بالإدارة المركزية بالرعاية الحرجة والعاجلة وصيدلانية بالمخالفة لأحكام القانون رقم "415 " لسنة 1954، بشأن مزاولة مهنة الطب.

وقامت اللجنة بالحصول على صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للطبيب والصيدلانية، وجارى التواصل مع وزارة الصحة للتأكد من بياناتهم.

وتبين أن القافلة الطبية لم توجد بها صيدلية، ولم تقدم أى علاج مجاني مثلما يتم بالقوافل الحكومية، وقام الطبيب بوصف الأدوية بروشتات خاصة به، كما أن المكان ليس مجهز أو مؤهل للكشف الطبي وتم خدش حياء المرضى لعدم وجود برفانات.

كما تبين أن الطبيب المذكور ليس مسجل في أي كلية طب كأستاذ في أي تخصص كما قام بتجبيس (جبيرة) بعض الحالات بالقافلة دون عمل أشعة أو فحوصات وبمساعدة مواطنين لا يحملون ترخيص مزاولة مهنة.

وفي خلال يومين تم الكشف على 450 مريضًا كما تبين عدم وجود طبيب في سحب عينات الدم والمعمل مخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب ومن قامت بسحب العينات ليست طبيبة ولا تحمل تخصص شامل لتحليل كل أنواع التحاليل.

وفي سياق متصل وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مديرية التضامن الاجتماعي بعدم إقامة أية قوافل طبية إلا بموافقة مسبقة وبعد التنسيق مع مديرية الصحة.