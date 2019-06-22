الفيفا يشيد بانطلاقة مصر في كأس الأمم الإفريقية

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أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بانطلاقة مصر، في افتتاح ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام زيمبابوي.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" احتفال تريزيجيه بهدفه في مرمى زيمبابوي وكتب:" منتخب مصر يحّقق انطلاقة جيدة في كأس الأمم الأفريقية بفوزه على زيمبابوي نظيف من محمود تريزيجيه".

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز على زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية بهدف نظيف أحرزه محمود تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي."تابع التفاصيل".

وبهذا الفوز احتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى بشكل مبكر برصيد 3 نقاط، فيما تذيل منتخب زيمبابوي في المركز الأخير، وذلك قبل المباراة الثانية في المجموعة والتي تجمع أوغندا والكونغو الديمقراطية، مساء السبت.