قائد قوات «قسد»: سوريا دولة فاشلة بدون مناطقنا

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اعتبر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي بأن "الدولة السورية بدون مناطق شمال وشرق سورية ستكون دولة فاشلة".

وكشف عبدي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لشمال وشرق سورية اليوم السبت في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي عن شروط الإدارة الذاتية للتفاوض مع النظام السوري والتي تتلخص في "الاعتراف بالإدارات الموجودة بما فيها الإدارة العامة لشمال وشرق سورية, والاعتراف بخصوصية قوات سورية الديمقراطية ومسؤوليتها الكاملة عن الملف العسكري والأمني في مناطق الإدارة الذاتية".

وأضاف عبدي بأن قوات سورية الديمقراطية "أثبتت أنها خرجت أقوى بعد هزيمة داعش عكس كل ما كان يقال حول احتمال انتشار التنظيم الإرهابي في مناطق شمال وشرق سورية وتشكيلها خطورة على الإدارة".

وكان المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية قد صادق اليوم على قانون واجب الدفاع الذاتي والنظام الداخلي لمكتب الدفاع في شمال وشرق سورية، حيث دعا قائد قوات قسد الحكومة السورية للاعتراف بمؤسسات قسد وإدارتها.

وحدد المجلس عقب اجتماع عقد في بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي اليوم مدة الخدمة العسكرية وسن التكليف.

وتسيطر قوات قسد على مناطق في ريف حلب الشرقي إضافة الى مناطق شرق الفرات التي تضم محافظات الرقة والحسكة وريف دير الزور الشمالي الشرقي والتي تشكل حوالي 27 بالمئة من مساحة سوريا.