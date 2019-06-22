محافظ الغربية: إزالة 41 حالة تعد ومخالفة بناء فى المهد خلال 72 ساعة

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أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أن الإزالة فى المهد ومصادرة معدات ومواد البناء فور الشروع فى التعد أو البناء المخالف هى أفضل وسيلة لمواجهة التعديات وكافة أعمال البناء المخالف وذلك لحين التزام المواطنين بالقوانين المنظمة لقواعد البناء، هذا بالإضافه إلى الاستمرار فى تنفيذ كافة قرارات الإزالة السابقة.

وفى هذا الإطار قامت محافظة الغربية بالتنسيق مع الشرطة ومديرية الرى والسكة الحديد لشن حملات إزالة كبرى لإزالة جميع التعديات والمخالفات فى المهد والتى أسفرت عن إزالة 41 حالة تعد ومخالفة بناء خلال 72 ساعة فى الفترة من 19/6 وحتى 21/6/ 2019.

حيث أزال مركز ومدينة سمنود، 20 حالة تعد على نهر النيل بقرية بنا أبو صير على مساحة 520م2.

ونفذ مركز ومدينة كفر الزيات، 7 قرارات إزالة فى المهد بنطاق المركز على مساحة 1640م2 إزالة كلية للمخالفات.

كما قام مركز ومدينة السنطة بحملة إزالة أسفر عن تنفيذ 4 قرارات إزالة تعديات على حرم السكة الحديد بمساحة 127م2، وتنفيذ 4 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الرى بمساحة 420م.

بينما قام حى أول المحلة الكبرى بإزالة الدور السادس علوى المخالف والدور الخامس عشر المخالف وتقطيع حديد السقف بشارع محب، وكذا إزالة زوائد تنظيم حتى سطح الأرض بنطاق قسم ثالث المحلة.

فيما أزال حي أول طنطا دور أول علوي فى المهد للمرة الثانية بشارع سكة القطاوى.

كما أزال فى المهد مركز ومدينة قطور مبنى بدون ترخيص داخل الحيز العمرانى بشارع الخليج.

أما مركز ومدينة زفتى قد بدأ بإزالة الأدوار المخالفة بأحد العقارات من الرابع علوى حتى التاسع بقرية دمنهور الوحش، حيث تم تسليم الموقع للمقاول وإزالة أعمدة التاسع وجار العمل فى سقف الدور الثامن.