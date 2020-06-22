المحكمة الاتحادية الألمانية ستبت في الإفراج عن المشتبه به بقضية الطفلة مادلين

أعلنت محكمة مدينة براونشفايج الألمانية، اليوم الاثنين، أن المحكمة الاتحادية ستبت في مسألة الإفراج المبكر عن المشتبه به في قضية اختفاء الطفلة البريطانية مادلين ماكان.

وجاء هذا القرار بعد خلافات في وجهات النظر بين المحكمتين الأدنى درجة في مدينة كيل و مدينة براونشفايج حول الجهة المختصة بإصدار هذا القرار، وقالت المحكمة إن هذا هو السبب في إحالة القضية إلى المحكمة العليا في كارلسروه.

يذكر أن الرجل المسجون في مدينة كيل تدور حوله شبهات بأنه خطف الفتاة البريطانية في منتجع في البرتغال في عام 2007 عندما كان عمرها ثلاثة أعوام.

وتشير قناعة المحققين في ألمانيا إلى أن الفتاة قد قُتِلَتْ.

ويقضي الرجل/43 عاما/، صاحب السوابق في جرائم جنسية بحق أطفال، في مدينة كيل عقوبة سجن اصدرتها بحقه المحكمة الابتدائية في مدينة نيوبول في عام 2011 حيث أدانته بالإتجار في المخدرات.

والمفترض أن تستمر عقوبة السجن حتى ربيع عام 2021، لكن الرجل قضى الآن ثلثي المدة حيث يمكن أن يتم إطلاق سراحه بصورة مبكرة.

كانت محكمة كيل، أحالت طلب المتهم الإفراج المبكر عنه ووضعه تحت المراقبة بقية المدة، إلى محكمة براونشفايج لأن المحكمة هناك كانت تنظر في القضية قبل نقل المتهم إلى كيل، عندما كان مسجونا في سجن فولفنبوتل.

ورأى قضاة محكمة براونشفايج أن اختصاص المحكمة انتهى بسبب سحب الطلب في براونشفايج.