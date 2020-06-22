لبنان: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 1603

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الاثنين إلى 1603 إصابة بعد تسجيل 16 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واستقر عدد الوفيات عند 32، في لبنان.



وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس كورونا أن الحالات الجديدة اشتملت على 11 إصابة من بين المقيمين و5 إصابات من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات إلى 1603 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.



وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة ليستقر عدد الوفيات عند 32 منذ 21 فبراير الماضي.



وبلغ عدد الحالات الحرجة 8 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1077.



وتقوم الفرق التابعة لوزارة الصحة العامة بإجراء فحوص الـ(بي سي أر) لعينات عشوائية من كافة المناطق اللبنانية.