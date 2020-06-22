تقرير: كوريا الشمالية تعلن أستعدادها لإرسال 12 مليون منشور دعائي إلى الجنوب

أفادت وسائل الإعلام الرسمية بكوريا الشمالية اليوم الاثنين بأن بيونج يانج تستعد لإرسال حوالي 12 مليون منشور دعائي إلى كوريا الجنوبية بواسطة حوالي 3 آلاف بالون، قائلة إن وقت العقاب الانتقامي يقترب بسرعة.

وهددت كوريا الشمالية بإرسال منشورات دعائية إلى الجنوب انتقاما من إرسال منشورات مناهضة لبيونج يانج على الرغم من اتفاق قمة 2018 الذي يحظر مثل هذا النشاط، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إنه تمت طباعة 12 مليون منشور من جميع الأنواع في مؤسسات النشر والطباعة على جميع المستويات في العاصمة.

وأضافت أن معدات ووسائل مختلفة لتوزيع المنشورات، بما في ذلك أكثر من 3 الاف بالون من أنواع مختلفة قادرة على نشر المنشورات في عمق كوريا الجنوبية، جاهزة.

ولم تذكر وكالة الأنباء موعد إرسال المنشورات، لكن يبدو أن كوريا الشمالية سترسل المنشورات في غضون بضعة أيام. ويرى البعض أنها سترسل المنشورات في يوم 25 حزيران/يونيو بمناسبة الذكرى السنوية السبعين للحرب الكورية.

وفي يوم السبت، أعربت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية عن أسفها إزاء خطة كوريا الشمالية لإرسال منشورات وطالبت بيونج يانج بسحب خطتها على الفور، واصفة ذلك بأنه يمثل انتهاكا لاتفاق القمة بين الكوريتين.

ورفضت جبهة الوحدة لكوريا الشمالية التي تعاملت مع الشؤون بين الكوريين، الطلب وقالت إنها لا تنوي إلغاء أو تعديل خطة إرسال المنشورات، واصفة اتفاقية القمة بأنها "وثيقة ميتة".

يذكر أن إرسال منشورات دعائية إلى الجنوب هو أحد الإجراءات الانتقامية التي تعهد الشمال باتخاذها ردا على المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي يرسلها المنشقون في الجنوب عبر بالونات كبيرة إلى الشمال.