 روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ 11 فبراير - بوابة الشروق
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روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ 11 فبراير

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 2:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 2:37 م

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 546 حالة وفاة و16715 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية، اليوم، عن مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن الحصيلة اليومية للوفيات الجديدة هي الأعلى منذ 11 فبراير.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 130347 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى خمسة ملايين و350919 إصابة.

وتعافى 11117 شخصا من إصاباتهم خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و889450 حالة.

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