تعرف على القطعة الأثرية الفائزة في مسابقة «أنت من تقرر» للعرض بمتحف شرم الشيخ يونيو الجاري

قال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إنه جرى اختيار قطعة أثرية متميزة لجعلها تحفة شهر يونيو الجاري، وذلك ضمن التقليد الشهري للمتاحف على مستوى الجمهورية، لتسليط الضوء على بعض القطع الأثرية ذات القيمة.

وأوضح مدير متحف شرم الشيخ، في تصريح اليوم الإثنين، أن القطعة الأثرية عبارة عن بورتريه لسيزر باتيان بعنوان "What are you two up to now"، وترجع لعام 1905، وتعبر عن ثلاثة فتيات من الريف الأوروبي، وبرع الفنان في إظهار البعد الثالث في التصوير، كما برع في استخدام الألوان التي تحاكي الطبيعة الخلابة.

وأكد مدير المتحف، أنه يوجد إقبال على زيارة المتحف من قبل السائحين، وزوار مدينة شرم الشيخ من المصريين، لافتًا إلى أن المتحف يستقبل رواده خلال فترتين، إحداهما صباحية بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً، والأخرى مسائية بداية من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الحادية عشر مساءً.

وأشار إلى أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المتحف، من خلال تعقيم صالات العرض يوميًا، وعدم السماح لأي زائر بالدخول دون ارتداء الكمامة، مع الحرص على ارتدائها خلال فترة تواجده بالمتحف.

جدير بالذكر أن متحف شرم الشيخ الدولي، كان قد أطلق مسابقة " أنت من تقرر" لاختيار أفضل القطع الأثرية التي يجري عرضها كل شهر، من خلال استفتاء الجمهور على صفحة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخاصة بالمعرض، استكمالًا لدور المتحف في المشاركة المجتمعية.

وجرى خلال المسابقة طرح قطعتين أثريتين من القطع المميزة المعروضة بالمتحف، وهي عبارة عن بورتريهات يغلب عليها الطابع الجمالي في الفن والأسلوب والألوان، إحداهما بورتريه سيزر باتيان، والقطعة الثانية بورتريه لزوجة الأمير محمد علي، قائد الحرس الجمهوري إبان عصر الملك فؤاد الأول، والواصي على الملك فاروق في بدايات حكمه، وفاز في الاستفتاء بورتريه سيزر باتيان عن شهر يونيو الجاري.