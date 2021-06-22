الدفاعات الجوية السعودية تعترض مسيّرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية اليوم الثلاثاء، مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه خميس مشيط (جنوب غرب) المملكة.



وقال التحالف في بيان له إن "الميليشيات الحوثية تتعمد في محاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية".



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أمس الأول الأحد أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 17 مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، وذلك خلال 24 ساعة فقط.



وتستهدف ميليشيات الحوثي، المتحالفة مع إيران، خميس مشيط(جنوب غرب) المملكة وغيرها من المدن السعودية على الحدود بشكل متكرر، في الحرب الدائرة منذ ما يزيد على ستة أعوام.



يشار إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تطلق من وقت لآخر طائرات مسيرة مفخخة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، دائمًا ما تعترضها الدفاعات الجوية للتحالف.