إيطاليا: نجاح استخدام أموال خطة التعافي الأوروبي يحتاج إرادة سياسية

قال ماريو دراجي رئيس وزراء إيطاليا إن نجاح استخدام الأموال التي رصدها الاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول الأعضاء في التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد يحتاج إلى إرادة سياسية واستعداد إداري.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دراجي قوله في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إنه إذا تم تطبيق خطة التعافي وفق التوقعات، فأنا واثق من أن بعض الجهود التي اتخذتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ستتحول إلى إصلاحات هيكلية دائمة.



كان دراجي، قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إنه يجب على واضعي السياسات الاكتفاء بإعادة النمو الاقتصادي إلى مستوى ما قبل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، مضيفًا أنه حتى هذا الهدف يتطلب مزيدا من الحوافز.



وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي في خطاب على هامش المنتدى الاقتصادي السنوي في مدينة برشلونة الإسبانية: "يجب أن يكون هدفنا في هذه المرحلة، على الأقل، إعادة النشاط الاقتصادي إلى المسار الذي كان عليه قبل تفشي الوباء".



وتابع: "لن نحقق هذا الهدف دون بذل مزيد من الجهد، ولهذا يجب علينا اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة"، موضحًا أنه يجب على الحكومات التركيز على زيادة الطلب، وذلك بعد حماية الشركات من الإفلاس والعاملين من البطالة.