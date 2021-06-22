رئيس الوزراء الإيطالي: ندعم المسار السياسي في ليبيا

أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الثلاثاء، دعم بلاده للمسار السياسي في ليبيا، وعمل المجلس الرئاسي الليبي، مثمنا ما أنجزه المجلس خلال الفترة الماضية.



وذكر المجلس الرئاسي الليبي - في بيان له اليوم نقلته بوابة الوسط الليبية - أن ذلك جاء خلال لقاء دراجي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال زيارته الرسمية إلى روما.



من جانبه، أكد المنفي أهمية الشراكة والتعاون مع الجانب الإيطالي كشريك استراتيجي لليبيا في مختلف المجالات.



وبحث الجانبان - خلال اللقاء - عددا من الملفات المشتركة على رأسها التعاون الأمني، وملف الهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود، ودعم الانتخابات، والمصالحة الوطنية وتم الاتفاق على ضرورة تنسيق الجهود الأمنية والسياسية بين البلدين عبر القنوات الرسمية.



وغادر المنفي روما متجها إلى برلين التي يزورها للمشاركة في أعمال مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا، الذي ينطلق غدا الأربعاء.