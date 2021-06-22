 ذكرى الفنانة وردة على مسرح أوبرا دمنهور.. الجمعة - بوابة الشروق
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ذكرى الفنانة وردة على مسرح أوبرا دمنهور.. الجمعة

غادة الدسونسي
نشر في: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 7:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 7:44 م

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلًا فنيًا تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار؛ احتفالًا بذكرى الفنانة الراحلة وردة الجزائرية يوم الجمعة القادمة، على مسرح أوبرا دمنهور.

يستهل الفاصل الأول من الحفل بموسيقى في يوم وليلة، ثم يعقبها باقة متنوعة من الأغاني التي قدمتها وردة منها: اسأل دموع عنيا، ليالينا، قال إيه بيسألوني، لعبة الأيام،
العيون السود، وأهل الهوى.

يشدو بهذه الأغاني كل من الفنانة سارة مجدي والفنانة هبة إسماعيل والفنانة مروة حمدى.

ويبدأ الفاصل الثاني من الحفل بموسيقى لولا الملامة التي يؤديها عازف القانون الأول الدكتور ماجد سرور مع الفرقة الموسيقية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أجمل أغانى الفنانة وردة تؤديها الفنانة إيمان عبد الغني.

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