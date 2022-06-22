شولتس يدعو إلى إيجاد حلول لتصدير الحبوب من أوكرانيا

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إيجاد حل لمشكلة منع تصدير الحبوب من أوكرانيا بسبب الحرب الروسية على الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي في بيان الحكومة الذي ألقاه أمام البرلمان اليوم الأربعاء :" لا يمكن استمرار تكدس ملايين الأطنان (من الحبوب) في المخازن الأوكرانية رغم أن هناك حاجة ماسة إليها في كل أنحاء العالم".

كانت الأمم المتحدة حذرت من وقوع أكبر مجاعة منذ عقود بسبب هذه المشكلة.

وحذر شولتس من أنه حال عدم النجاح في الوقوف بشكل متضامن إلى جانب الدول المتضررة، فإن قوى مثل روسيا والصين ستسغل هذا الموقف.

وقال شولتس إنه لهذا السبب يجب أن يصدر عن القمم الوشيكة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، رسالة تفيد بأن الأنظمة الديمقراطية في العالم تقف معا في مكافحة الجوع.

وثمة توقعات بنقص إمدادات المواد الغذائية في بعض الدول، وبصفة خاصة في قارتي أفريقيا وأسيا، بسبب نقص الصادرات القادمة من أوكرانيا، وقد أدى تراجع كميات الحبوب إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية بالفعل.

وأكد شولتس أن الحكومة الألمانية عازمة على أن تفعل ما بوسعها، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، لتوفير احتياطات للشتاء المقبل ولاسيما فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.