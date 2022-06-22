اليونيسف: حجم الدمار الذي خلفه زلزال شرق أفغانستان هائل

أكدت رئيسة قسم الاتصال والدعوة والمشاركة المدنية لمنظمة اليونيسف في أفغانستان سام مورت، أن حجم الدمار الذي خلفه الزلزال القوي الذي ضرب شرق أفغانستان"هائل".

وقالت مورت، في تصريح خاص لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الأربعاء، إن المنظمة سارعت بإرسال فرقها الخاصة بالصحة والتغذية إلى المناطق المتضررة لتوفير المساعدات الأولية للمصابين، كما أرسلت 8 شاحنات محملة بالبطاطين والخيام ومعدات الطبخ، إلا أن الأمطار الغزيرة تعوق جهود الإنقاذ، كما تتسبب الانزلاقات الأرضية في إغلاق بعض الطرق.

وأضافت أن المنطقة التي ضربها الزلزال منطقة جبلية نائية، والمنازل فيها مشيدة من الطين، ما يجعل من عملية انتشال الضحايا من تحت الأنقاض بالغة الصعوبة، لاسيما في غياب المعدات اللازمة.

وقد تسبب الزلزال، الذي ضرب شرق أفغانستان صباح اليوم وبلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، في مقتل ألف شخص وإصابة 1500 آخرين، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية في أفغانستان.