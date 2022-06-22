تركيا تعلن مقتل أحد جنودها شمالي العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنودها شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزارة القول، إن عنصرا من المشاة لقي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها في اشتباك مع عناصر من تنظيم "حزب العمال الكردستاني".

وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول إن مسلحي المنظمة يتخذون من المناطق الجبلية شمالي العراق معقلا لهم وينشطون في العديد من المدن والمناطق والأودية ويشنون منها هجمات على الداخل التركي.

وتجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيانات التركية، فإن المنظمة قتلت حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.