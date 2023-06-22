 القبض على شاب قتل والده بسبب خلافات مالية في الهرم - بوابة الشروق
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القبض على شاب قتل والده بسبب خلافات مالية في الهرم

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 22 يونيو 2023 - 12:37 م | آخر تحديث: الخميس 22 يونيو 2023 - 12:37 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على شاب قتل والده طعنًا بسلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات مالية في منطقة الهرم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة مُسن مقتول داخل شقته بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة "حسام.م"، مُصاب بطعنه نافذة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجنى عليه قتله بسبب نشوب مشاجرة بينهم لخلافات مالية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.


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