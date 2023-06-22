الرئيس السيسي: برنامج نوفي لاقى زخما دوليا كبيرا

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ضمن تجربتها الوطنية، نفذت مشروعات تخدم النمو الأخضر وتحقق التنمية المستدامة.

واستشهد خلال فعاليات المائدة المستديرة «طريقة جديدة: شراكات النمو الأخضر»، ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، اليوم الخميس، بالتجربة المبتكرة لبرنامج «نوفي»، الذي أطلق خلال قمة المناخ COP27.

وأشار إلى أن البرنامج لاقى زخمًا دوليًا كبيرًا؛ لتوفير التمويل العادل والمستدام، لدعم العمل المناخي بالتركيز على قطاعات المياه والطاقة والغذاء، في إطار متكامل.

وأوضح أن البرنامج يتضمن منصة وطنية للمشروعات القابلة للاستثمار، وبمشاركة المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، لدعم البرنامج من خلال التمويل الإنمائي الميسر.

وذكر أن محورية التمويل تبرز باعتباره العامل المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة تغير المناخ، وتحقيق أهداف اتفاقية باريس.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتستضيف فرنسا القمة أيام 22 و23 يونيو الجاري، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.