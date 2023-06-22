ماكرون: نحتاج المزيد من مساعدات القطاع الخاص

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الدول بحاجة إلى المزيد من مساعدات القطاع الخاص، مشددًا على أهمية مكافحة الفقر والحفاظ على التنوع البيئي.

وأضاف ضمن فعاليات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، أن بلاده تبذل العديد من الجهود لتحسين الأسس المالية، ومنع العقبات المالية التي تواجه الدول.

وشدد على أهمية تعامل المؤسسات المالية الخاصة مع الدول التي تحتاج الأموال، وإزالة العقبات الدورية لتحرير تلك الأموال.

ولفت إلى أن القمة تناقش على مدار يومين كيفية الحصول على التزامات جديدة، والوصول إلى حلول ملموسة تغير حياة الشعوب في الدول التي تواجه تحديات.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتستضيف فرنسا القمة أيام 22 و23 يونيو الجاري، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.