إعلام لبناني: السفارة الكندية في بيروت تنفي خبر إجلاء مواطنيها

أكدت مصادر دبلوماسية كندية لموقع فضائية «mtv» اللبنانية، أن «دعوة السفارة لمواطنيها بوجوب مغادرة لبنان، هو طلب منشور على موقع السفارة منذ تاريخ ٧ أكتوبر وليس جديدًا».

وقالت المصادر إن «دعوة مواطنيها بوجوب مغادرة لبنان هي إجراء روتيني تحذيريّ يترافق مع الأحداث الأمنية في البلد فقط لا غير».

وكانت وزارة الخارجية الكندية قد نصحت رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان بسبب ما وصفته بـ«تدهور الوضع الأمني».

وفي بيان نُشِر على موقعها الرسمي قالت الخارجية: «تجنب السفر إلى لبنان بسبب تدهور الوضع الأمني والاضطرابات المدنية، وزيادة خطر الهجمات الإرهابية والصراع المسلح المستمر مع إسرائيل».

وأضافت «من الممكن أن يتدهور الوضع الأمني أكثر دون سابق إنذار، وفي حالة اشتداد النزاع المسلح، قد تتأثر الوسائل التجارية لمغادرة البلاد، وقد تكون قدرة الحكومة الكندية على تقديم الخدمات القنصلية أثناء النزاع النشط، بما في ذلك إجلاء المواطنين، محدودة».

من جانبه، أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، إلى أن «مواقع إلكترونية تبثّ أخبارا لا أساس لها من الصحة، زاعمة أن دولا أوروبية وغربية منها ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا تسحب سفراءها من لبنان».

ولفت إلى أن «هذا النمط من الأخبار الكاذبة يندرج في إطار الحرب النفسية التي غالبا ما يلجأ إليها العدو الإسرائيلي ويغذّيها بمختلف الوسائل».