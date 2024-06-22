زاهي حواس: سعيد إن الدولة صرفت مبالغ طائلة على المتحف الكبير رغم اقتصادها التعبان

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إن افتتاح المتحف المصري الكبير خلال الفترة المقبلة، مع الإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة، سيساهم في عودة السياحة بصورة أقوى مما كانت عليه.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «ويك إند القاهرة»، المذاع عبر فضائية «الشرق»، مساء السبت: «أنا سعيد إن مصر صرفت مبالغ طائلة لبناء هذا المتحف، لأنه يعبر عن رسالة مهمة جدًا، أنا دولة عندي اقتصاد تعبان لكن بحافظ على هذه الحضارة»، وفقًا لوصفه.

وناشد الحكومة الجديدة التفكير في المستقبل بالنسبة لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بالحفاظ على المناطق الأثرية وبناء المزيد من الغرف الفندقية، على مدار الـ10 سنوات المقبلة.

ودعا إلى تعليم طلاب المدارس الكتابة باللغة الهيروغليفية خلال الحصص المخصصة للرسم، وتغيير المناهج التعليمية القائمة، والاهتمام بالمقررات التي تتناول تاريخ مصر.

وأعرب عن أمنياته في صدور ورقة قومية من وزاراتي السياحة والثقافة وقطاع التليفزيون والصحافة بشأن كيفية تعزيز الوعي بين المصريين بقيمة الحضارة الفرعونية العظيمة.

وأكمل: «يجب أن يعلم الإنسان المصري إنه يحكم العالم كله بالحق والعدل منذ 3 آلاف سنة، والأمر سيساعده في أن يصبح إنسانًا جيدًا ويخدم بلده بشكل أكبر».