منذ انطلاق عرض فيلم أولاد رزق 3 "القاضية" وتتصدر عناوين المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي كسره الأرقام القياسية من حيث الإيرادات في شباك التذاكر، حيث حصد الفيلم إيرادات بلغت 19 مليونا و60 ألفا و272 جنيهاً، يوم الخميس الماضي، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 9 أيام أكثر من 133 مليونا، في دور العرض السينمائية المختلفة.

الفيلم من بطولة: أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبدالعزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films و Film square.

وبهذه الأرقام يكون فيلم أولاد رزق 3 قد سبق وبفارق ضخم عن منافسيه في موسم عيد الأضحى، حيث يشارك في الموسم أفلام: عصابة الماكس لأحمد فهمي، واللعب مع العيال لمحمد عادل إمام، وأهل الكهف بطولة جماعية لخالد النبوي، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج وغيرهم من النجوم.

وكانت أبرز الأفلام التي حققت أعلى إيرادات خلال السنوات القريبة الماضية تنحصر أغلبها بين النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز.

حيث كانت آخر الأفلام التي وصفت أنها الأعلى إيراداً في السينما، بمجموع إيرادات بلغت ما يزيد عن 130 مليوناً، على مدار 21 أسبوعاً، وفيلم بيت الروبي من بطولة كريم عبدالعزيز، بعد أن كسر الرقم القياسي المسجل باسم فيلم "كيرة والجن"، و"بيت الروبي" قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، وعرض في 21 يونيو 2023.

وسبق هذا الرقم، ما وصل له فيلم كيرة والجن، لـ النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، والذي عرض في 2022، خلال موسم عيد الأضحى، حيث حقق الفيلم حوالي 119 مليون جنيه خلال شهرين من العرض المستمر.

وشارك في بطولته هند صبري، وسيد رجب، وسام هيزلدين، ورزان الجمال، وروبي، وهو معالجة سينمائية للنص الروائي 1919 للكاتب أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وتدور أحداثه حول المقاومة المصرية خلال النصف الأول من القرن العشرين، وتحديداً حكاية أحمد كيرة وعبد القادر الجن.

كان فيلم أولاد رزق بأجزائه الأول والثاني يتصدران الأرقام القياسية أيضاً قبل كيرة والجن، بمجموع ايرادات 103 ملايين و104 ملايين جنيه على التوالي.

كما حقق فيلم الممر رقماً قياسياً عام 2019 وهو من بطولة أحمد عز أيضاً، حيث بلغت إيراداته 76 مليوناً، حينها، وشارك في البطولة إياد نصار، وأحمد رزق، ومحمد فراج، ومن إخراج شريف عرفة.

وخرج عن هذا السياق عام 2019 فيلم كازبلانكا والذي تفوق على الممر ووصل مجموع إيراداته 80 مليوناً، حيث كان نجمه الأول أمير كرارة، وشارك في البطولة خالد إرجنتش، وإياد نصار، وغادة عادل، وعمرو عبدالجليل، ومن إخراج بيتر ميمي.