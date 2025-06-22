ما هي ردود فعل الدول العربية تجاه الضربة الأمريكية بإيران؟

أدانت دول عربية، الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية في إيران فجرا، مطالبة بوقف التصعيد فورا والتوصل لحل سياسي يحقق الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال مواقف رسمية صادرة عن كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان ومصر والجزائر، فضلا عن حركة حماس وجماعة الحوثي اليمينية، وفق ما رصدته الأناضول، عقب شن الولايات المتحدة هجوما استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وأكدت إيران، الأحد، في بيان صادر عن هيئة الطاقة الذرية أن الهجوم الذي شنّته الولايات المتحدة على منشآتها النووية في فوردو ونطنز وأصفهان يُعدّ "عملا وحشيا ومخالفا للقانون الدولي".

وأشار البيان إلى أن الهجوم تم بـ"تغاضٍ بل وتواطؤ من الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، واصفًا الهجمات بأنها "انتهاك" لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والقوانين الدولية الأخرى.

أولا: الدول

- مصر

وزارة الخارجية قالت في بيان: "تعرب مصر عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران، وتدين التصعيد المتسارع الذى ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وأكدت "رفض" أي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي، مشددة على "ضرورة احترام سيادة الدول".

وجددت مصر، وفق البيان، تحذيرها من "مخاطر انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى والتوتر"، مؤكدة أن "الحلول السياسية والمفاوضات الدبلوماسية وليس الحل العسكري هي السبيل الوحيد نحو الخروج من الأزمة وتحقيق التسوية الدائمة".

ودعت إلى وقف التصعيد و"ضبط النفس وتغليب لغة الحوار، حفاظًا على أرواح المدنيين وصونًا لأمن واستقرار المنطقة". وفق البيان ذاته.

- السعودية

أفادت الخارجية في بيان، بأنها "تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة المتمثلة في استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

وأعربت الرياض عن "إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة إيران"، مشيرة إلى "ضرورة بذل كل الجهود لضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد".

كما دعت "المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود في هذه الظروف بالغة الحساسية، للوصول إلى حل سياسي يكفل إنهاء الأزمة بما يؤدي إلى فتح صفحة جديدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

- الإمارات

أعربت وزارة الخارجية في بيان عن "قلقها البالغ من استمرار التوتر في المنطقة واستهداف المنشآت النووية الإيرانية"، وطالبت بـ"الوقف الفوري للتصعيد لتجنّب التداعيات الخطيرة وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار".

وأكدت "ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات، وضمن مقاربات شاملة تحقق الاستقرار والازدهار والعدالة".

وجددت الإمارات مطالبتها المجتمع الدولي بـ"حشد الجهود للوصول إلى معالجة شاملة لهذه التطورات الحساسة والخطيرة تحفظ المنطقة وشعوبها من ويلات الصراعات".

- قطر

قالت الخارجية، في بيان: "تأسف دولة قطر للتدهور الذي بلغته الأمور بقصف المنشآت النووية الإيرانية وتتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث إثر الهجمات الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة من خلال استهداف منشآتها النووية".

وشدد البيان على ضرورة وقف كافة العمليات العسكرية، و"العودة فوراً إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل القضايا العالقة".

وحذرت قطر، وفق البيان من أن "التوتر الخطير" الذي تشهده المنطقة حالياً سيقود إلى "تداعيات كارثية" على المستويين الإقليمي والدولي.

ودعا البيان "كل الأطراف إلى التحلّي بالحكمة وضبط النفس وتجنّب التصعيد الذي لا تتحمله شعوب المنطقة المثقلة بالصراعات وتأثيراتها الإنسانية المأساوية".

- سلطنة عمان

أعربت وزارة الخارجية، في بيان عن "بالغ القلق والاستنكار إزاء التصعيد الناجم عن القصف الجوي المباشر" الذي شنته الولايات المتحدة على مواقع في إيران، مؤكدة "إدانة سلطنة عمان لهذا العدوان غير القانوني، ودعوتها إلى خفض التصعيد الفوري والشامل".

واعتبرت أن "ما أقدمت عليه الولايات المتحدة يهدد بتوسيع رقعة الحرب ويشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة وانتهاك السيادة الوطنية للدول وحقها المشروع في تطوير برامجها النووية للاستخدامات السلمية".

- الكويت

أكدت في بيان للخارجية أنها "تتابع بقلقٍ بالغ، تطورات الأحداث المتعاقبة التي تشهدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، لاسيما تلك الأخيرة التي شملت استهدافاً لعددٍ من المنشآت النووية، في تطورٍ خطير يُهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وجددت "التأكيد على ما جاء في بيانها الصادر بتاريخ 13 يونيو الجاري، الذي أدان الاعتداء على السيادة الإيرانية وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية، ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن للاضطلاع بمسئولياتهما نحو وقف تلك الانتهاكات بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعت الكويت إلى "الوقف التام والفوري لكل أوجه التصعيد، والوقف التام للأعمال العسكرية، وإلى تحكيم لُغة الحوار، وضبط النفس، ومضاعفة الجهود الهادفة لإيجاد حلول سياسية من شأنها تحقيق أمن واستقرار المنطقة".

- الجزائر

اعتبرت الجزائر في بيان للخارجية أن "القصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية يزيد التصعيد بالمنطقة حدة".

وأعربت عن "القلق وشديد الأسف لهذا التصعيد الذي يفاقم أوضاع المنطقة".

ثانيا: منظمات وحركات

قالت حركة حماس، في بيان إنها تدين "بأشد العبارات العدوان الأمريكي السافر على أراضي وسيادة الجمهورية الإسلامية في إيران"، واعتبرت "هذا العدوان الغاشم تصعيدا خطيرا، وانسياقا أعمى وراء أجندات الاحتلال الصهيوني المارق (إسرائيل)، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي، وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين".

حماس حملت "الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا العدوان"، مؤكدة تضامنها "مع الأشقاء في الجمهورية الإسلامية".

وأدانت جماعة الحوثي باليمن في بيان "العدوان الأمريكي" على إيران، واعتبره "همجيا"، و"إعلان حرب على الشعب الإيراني".

وشددت الجماعة وفق البيان على" الوقوف الكامل مع الشعب الإيراني"، وتوعدت بـ"الرد المناسب على هذا العدوان، بما يحفظ كرامة إيران وسيادتها"، دون توضيح طبيعته.

- المواجهات تتسع

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الطائرات الأمريكية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني "بسلام".

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.