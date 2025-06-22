إيران: معظم اليورانيوم المخصب في فوردو نُقل إلى مكان سري

صرح مسئول إيراني كبير، لـ"رويترز"، اليوم الأحد، بأن "معظم اليورانيوم المخصب في فوردو نقل إلى موقع سري قبل الهجوم الأمريكي.

وتم تقليص عدد الأشخاص في المنشأة إلى الحد الأدنى". يُذكر أن إيران صرحت بهذا الأسبوع الماضي، وسط تقارير عن توقع هجوم إيراني.

علاوةً على ذلك، بعد أن شنّت الولايات المتحدة هجومًا مفاجئًا على المنشآت النووية الإيرانية الليلة الماضية، تُقدّر إسرائيل أن اليورانيوم المخصب المُخزّن في منشأة أصفهان قد تعرّض لهجوم أمريكي الليلة الماضية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد دُمّرَ أم دُفن تحت الأنقاض.

وكذلك فإن كمية اليورانيوم المخصب التي تمتلكها إيران حالياً سوف تحدد ما إذا كان التهديد النووي الإيراني سوف يتلاشى، أو ما إذا كانت إيران سوف تتمكن من تجديده قريباً.

في وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، على نحو مفاجئ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن قاذفات أمريكية نفذت سلسلة من الضربات الجوية العميقة ضد مواقع نووية إيرانية.

ويأتي هذا الإعلان، المفاجئ تمامًا، متزامنًا مع تقارير تفيد بأن قاذفات استراتيجية أمريكية قد انطلقت، مع إعادة تزويدها بالوقود، وهي تتجه نحو الشرق الأوسط.

وفي رسالته، أعلن ترامب: "نفذنا ضربة ناجحة للغاية على ثلاثة مواقع نووية في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان".

وأفادت مصادر أمريكية أن القصف نُفِّذ بواسطة قاذفات B2 الاستراتيجية والخفية التابعة لسلاح الجو الأمريكي. ونفذت هذه الطائرات هجمات على ثلاثة مواقع نووية رئيسية: فوردو، ونطنز، وأصفهان. فوردو هو موقع إيراني تحت الأرض ومحصَّن. وأكد الرئيس الأمريكي أنه أُلقيت عليه "حمولة كاملة من القنابل".