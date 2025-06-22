اختيار عمرو عبدالغني الحصري أمينا لتنظيم الجبهة الوطنية بالمنيا

أعلن السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، اليوم الأحد، أن اجتماع لجنة اختيار القيادات برئاسة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب، استقر على عمرو عبدالغني الحصري أمينا لتنظيم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا.

وأخطر الحزب لجنة شئون الأحزاب بالاختيار، والذي تم بناء على معايير محددة وواضحة منها الاطلاع على خبرات وتاريخ العمل العام للمرشح؛ وأيضا بعد مراجعة اللائحة الأساسية للحزب والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

وعمرو عبد الغني الحصري أحد أهم الرموز السياسية التنظيمية بمحافظة المنيا، بدأ الحصري مسيرة العمل الحزبي بانضمامه لأمانة شباب الحزب الوطني عام 2001 وعضوا بمجلس محلي شعبي مركز بني مزار 2008 آخر مجلس محلي شعبي منتخب وفي مستهل عام 2017 شارك في تأسيس كيان جمعية من أجل مصر منسق للجمعية بمركز بني مزار ثم تولي منصب آمين حملة كلنا معاك من أجل مصر الحملة الانتخابية الرسمية لرئيس الجمهورية.

وفي أعقاب انتخابات الرئاسة 2018 تولي عمرو عبدالغني أمانة حزب مستقبل وطن في ثوبه الجديد بعد إدماج كوادر حملة كلنا معاك من أجل مصر داخل الكيان الحزبي الذي تولي تنظيم وحشد الناخبين للإستفتاء علي التعديلات الدستورية عام 2019.

وفي مايو 2023 قاد عمرو الحصري كيان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مستوى محافظة المنيا واختيار مجموعة من أقوى الرموز والقيادات الطبيعية بالمحافظة للانضمام لهيئة مكتب التحالف الوطني وكان منسقا للحملة الانتخابية الرسمية لرئيس الجمهورية وله مساهمات عدة في تنفيذ العديد من الفاعليات والمبادرات المجتمعية لمحاربة الغلاء وتقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وتنظيم العديد من المسابقات والأنشطة الرياضية والثقافية خلال تولي مسئولية إدارة جمعية من أجل مصر وحزب مستقبل وطن والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.