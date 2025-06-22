اختيار رئيس سيراليون رئيسا لمجموعة إيكواس

تم اختيار رئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو، اليوم الأحد ليكون الرئيس القادم للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس).

وتأسست مجموعة الإيكواس عام 1975، وهي تواجه في الوقت الراهن تحديات كبيرة بسبب تصاعد العنف، وخروج بعض الدول الأعضاء، والاضطرابات الاقتصادية.

وفي بيان صدر عقب إعلان توليه المنصب، تعهد بيو بإعطاء الأولوية للديمقراطية والتعاون في مجال الأمن والتكامل الاقتصادي ومصداقية المؤسسات.

وقال: "ما زلنا نواجه انعدام الأمن في دول الساحل والدول الساحلية، كما أن الإرهاب، وعدم الاستقرار السياسي، وتدفق الأسلحة غير المشروعة، والجريمة المنظمة العابرة للحدود تواصل اختبار صلابة دولنا وفعالية مؤسساتنا".

ويشغل بيو حاليا فترة رئاسته الثانية، بعد فوزه في انتخابات مثيرة للجدل قبل عامين في بلده الواقع على الساحل الغربي لإفريقيا.

وكان بيو رئيسا عندما فرضت الإيكواس عقوبات مشددة على النيجر عقب الانقلاب الذي وقع قبل عامين. واعتبرت النيجر أن تلك العقوبات من الأسباب التي دفعتها إلى الانسحاب من المجموعة. وكانت سيراليون من بين الدول التي دعمت التدخل العسكري في النيجر عام 2023.

على الصعيد الداخلي، يواجه بيو أزمة متفاقمة بسبب انتشار المخدرات الاصطناعية، فضلًا عن اقتصاد راكد.

ويأتي تعيين بيو في هذا المنصب في وقت تمر فيه المنطقة بأخطر أزمة منذ عقود، إذ تسيطر جماعات جهادية على مساحات واسعة من منطقة الساحل، وهي منطقة شبه قاحلة تقع جنوب الصحراء الكبرى.