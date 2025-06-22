 وزير التعليم يتابع امتحان اللغة العربية من غرفة عمليات الوزارة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير التعليم يتابع امتحان اللغة العربية من غرفة عمليات الوزارة

نيفين أشرف
نشر في: الأحد 22 يونيو 2025 - 9:25 ص | آخر تحديث: الأحد 22 يونيو 2025 - 10:04 ص

قالت وزارة التربية والتعليم، إن الوزير محمد عبد اللطيف يتابع امتحان اللغة العربية اليوم لطلاب الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وأكد عبد اللطيف، أهمية متابعة مسئولي التطوير التكنولوجي، الكاميرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، والتنبيه على رؤساء اللجان بضرورة دخول الملاحظين إلى اللجان قبل دخول الطلاب، والتأكد من عمل منظومة الكاميرات داخل اللجان بشكل فاعل، والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تطرأ داخل اللجان.

وأضاف عبد اللطيف، في تصريحات صحفية، أنه يتابع بنفسه الكاميرات من غرفة العمليات المركزية بالوزارة قبيل بدء كل امتحان لضمان الجاهزية والانضباط.

وشدد الوزير على ضرورة العمل بمزيد من الحسم والانضباط في إجراءات التفتيش قبل دخول اللجان والتركيز وتحمل المسئولية لضمان خروج الامتحانات بصورة منضبطة وتوفير أجواء ملائمة للطلاب، مشددا أيضا على الرصد السريع لأية سلبيات أو شكاوى والتعامل معها وحلها على الفور.

وجدد الوزير التوجيه بعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة أو كتيبات المفاهيم تحت أي ظرف من الظروف، مع ضرورة تعويض الوقت في حال حدوث أي تأخير، وذلك تحت إشراف مباشر من مديري المديريات التعليمية، تنفيذًا للتعليمات الوزارية الواضحة في هذا الإطار.

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