محافظ أسيوط: ضبط 23 جوال سماد زراعي مدعم محظور تداولها بالأسواق في ساحل سليم

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكل صور التلاعب بالسلع المدعمة، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمنع تسرب الدعم إلى السوق السوداء وضمان وصوله إلى مستحقيه من المزارعين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، حيث شنت إدارة تموين ساحل سليم حملة تموينية استهدفت متابعة الأسواق والأنشطة التجارية والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع المدعمة.

وأضاف المحافظ أن الحملة أسفرت عن ضبط 23 جوالا من سماد اليوريا المدعم والخاص بوزارة الزراعة، والمحظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية والقنوات الرسمية المخصصة للتوزيع، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة بحق المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل الأسواق.

وأشار اللواء محمد علوان إلى استمرار التنسيق بين أجهزة المحافظة ومديرية التموين وكل الجهات المعنية لمواجهة مختلف أشكال الاحتكار والتلاعب بالسلع المدعمة، مؤكدا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على منظومة الدعم الموجهة للفئات المستحقة.

وشدد المحافظ على مواصلة الحملات التموينية المفاجئة بمختلف المراكز والقرى لرصد المخالفات وضبط المتلاعبين، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتكارية عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، والتي تشمل الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (0882135858 – 0882135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، لضمان التعامل الفوري والحاسم مع جميع البلاغات وفقا لأحكام القانون.