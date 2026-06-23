أعلن الدكتور عمرو عادل عبدالعال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، اليوم الإثنين، دعم قسم الرمد بمستشفى العريش العام بوحدة متكاملة من الأجهزة الطبية الحديثة، بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان، أن هذه التجهيزات تأتي ضمن خطة تطوير المنشآت الطبية بالمحافظة، مشيرًا إلى توفير جهاز جراحة عيون متكامل، يمثل تقنية محورية في غرف العمليات الحديثة، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الرمد.

من جانبها، قالت الدكتورة منى يوسف حرب، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، إنه تم أيضًا تزويد القسم بطقم عدسات فحص تجريبية متكامل (PL-232)، يضم مجموعة واسعة من العدسات بمقاسات وانحناءات مختلفة، ما يجعله الأداة المعيارية الأساسية لعيادات الرمد في تشخيص عيوب الإبصار وتحديد مقاسات النظارات بدقة عالية.