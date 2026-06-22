سيرينا وليامز تشارك في فردي السيدات في ويمبلدون ببطاقة دعوة

ستعود الأمريكية سيرينا وليامز إحدى أعظم ​لاعبات التنس في التاريخ، بشكل مفاجئ إلى ‌منافسات فردي السيدات في بطولة ويمبلدون هذا العام بعد حصولها على آخر بطاقة دعوة من نادي عموم إنجلترا.

وكانت البطلة المتوجة بلقب فردي السيدات ​في ويمبلدون سبع مرات قد ضمنت بالفعل عودتها ⁠إلى البطولة للمرة الأولى منذ أربع سنوات، ​بعدما قبلت المشاركة ببطاقة دعوة في منافسات الزوجي إلى ​جانب شقيقتها فينوس.

وكتبت البطولة عبر حسابها على إنستجرام "هذه ليست مناورة".

وتشكل مشاركة اللاعبة (44 عاما)، وهي أم لطفلين، في منافسات الفردي، ​حدثا بارزا في بطولة ويمبلدون، إحدى البطولات الأربع ​الكبرى، والتي تنطلق في 29 يونيو الجاري.

وعادت سيرينا ، الحائزة على ‌23 ⁠لقبا من ألقاب البطولات الأربع الكبرى، إلى الملاعب بعد غياب دام أربع سنوات، وذلك في بطولة كوينز للتنس هذا الشهر، حيث لعبت الزوجي مع ​الكندية فيكتوريا مبوكو. ​كما شاركت ⁠في منافسات الزوجي في برلين هذا الأسبوع.

وخاضت سيرينا، التي تُعتبر على نطاق ​واسع أعظم لاعبة تنس في التاريخ، آخر ​مباراة ⁠فردية لها في ويمبلدون عام 2022، عندما شاركت ببطاقة دعوة، وخسرت أمام هارموني تان في الدور ⁠الأول. وبعد ​بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في ​ذلك العام، صرحت بأنها ستتجه نحو "الابتعاد عن التنس" رغم أنها ​لم تعتزل رسميا.