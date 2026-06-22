كييف تعلن إسقاط 79 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 79 من أصل 88 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وجاء في البيان، أن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم تم إطلاقه من شبه جزيرة القرم المحتلة، بالإضافة إلى 88 طائرة مسيرة من طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالماس" وطرز أخرى خداعية، جرى إطلاقها من مناطق كورسك، بريانسك، ميليروفو، شاتالوفو، أوريل، بريمورسكو-أختارسك الروسية، وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة، ومدينة دونيتسك المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

ووفق البيان، جرى صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه "بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم الاثنين، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 79 طائرة مسيرة معادية في شمال وجنوب وشرق البلاد".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 301 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقالت البيان: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساء بتوقيت موسكو في 21 يونيو الجاري إلى الساعة 7:00 صباح اليوم الاثنين، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 301 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه "تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مقاطعات بيلجورود، وبريانسك، وفولجوجراد، وفورونيج، وكالوجا، وكورسك، وروستوف، وتامبوف، وتفير، وتولا، وسمولينسك، ومنطقة موسكو، وإقليم كراسنودار، وشبه جزيرة القرم، وبحر آزوف، والبحر الأسود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.