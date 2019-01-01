مهاجمة مكتب الاتصال الصيني بالبيض والطلاء في احتجاج بهونج كونج

خرج مئات الآلاف من المتظاهرين في هونج كونج للشوارع اليوم الأحد، للمطالبة بالسحب الكامل لمشروع تسليم الجناة للصين المثير للجدل، والتحقيق في ما وصفوه باستخدام مفرط للقوة من جانب الشرطة خلال المظاهرات التي شهدتها هونج كونج مؤخرًا.



وركز المتظاهرون اهتمامهم على سلوك رجال الشرطة المكلفين بحراسة المظاهرات، التي هزت الأراضي الخاضعة لإدارة الصين وتحظى بشبه حكم ذاتي، والتي شهدت اشتباكات عنيفة بصورة متكررة.



وبينما كان المتظاهرون ينتقدون إدارة هونج كونج بشدة، إلا أن المظاهرة هذه المرة استهدفت القيادة الصينية، وسط مخاوف من تنامي نفوذ بكين في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.



وبعد المسيرة التي تظاهر خلالها المحتجون ضد ما وصفوه بالقوة المفرطة للشرطة خلال مظاهرات سابقة، توجه عدة مئات من المتظاهرين إلى مكتب الاتصال الصيني في المدينة. وشوهد بعض الأشخاص هناك وهم يقذفون البيض والطلاء الأسود على المبنى.



وكتبت صحيفة "جلوبال تايمز" الناطقة بلسان الحزب الشيوعي عبر موقع تويتر في إدانة للاحتجاج: "هذه أعمال شغب".



وفر المتظاهرون من المكان قبل وقت قصير من تدخل الشرطة.



كانت هناك حالات أخرى للعصيان المدني على هامش المسيرة، التي قال المنظمون إنه شارك فيها 430 ألف شخص.



ونصب بعض المحتجين حواجز في الشارع قرب مبنى البرلمان المحلي ومقر الحكومة اللذين تم وضع حواجز أمامهما يصل ارتفاعها لمترين.



وكان الملايين من المواطنين قد خرجوا في الشوارع مطلع يونيو الماضي للاحتجاج على مشروع قانون تسليم الجناة للصين.



ويقول المحتجون إن مشروع القانون سوف يؤدي لتآكل استقلالية النظام القضائي في المستعمرة البريطانية السابقة، ويعرض المواطنين لخطر اتهامهم بتهم ذات دوافع سياسية من جانب الصين.



وقد علقت الحكومة مناقشة مشروع القانون في البرلمان، ولكن المتظاهرين يريدون سحبه بصورة كاملة واستقالة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام.



ويطالب المتظاهرون بتأسيس لجنة مستقلة للتحقيق في أعمال الشرطة، وتشمل إطلاق الرصاصات المطاطية والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل. وأظهر مقطع فيديو رجال الشرطة وهم يضربون متظاهرين عزل بالهراوات.



واشتكى منظمو المظاهرات اليوم من أن الشرطة قلصت من مسافة الطريق الذي تم الموافقة عليه لتنظيم مسيرتهم، كما غيرت مسار المسيرات لتجنب المباني الحكومة، التي تم وضع حواجز تصل ارتفاعها لمترين أمامها.



وألقت شرطة هونج كونج القبض على ثلاثة أشخاص عشية المسيرة، للاشتباه في صلتهم باكتشاف مخزن أسلحة.