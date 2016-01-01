عمومية اتحاد الغرف السياحية تعتمد ميزانيات 3 أعوام مالية للجان تسيير الأعمال



عقد الاتحاد المصري للغرف السياحية اليوم الاثنين، جمعيته العمومية غير العادية برئاسة أحمد الوصيف، رئيس مجلس الإدارة، وذلك بناء على طلب أكثر من ثلثي أعضاء المجلس ورئيسه لعرض واعتماد ميزانيات الأعوام المالية 2016 و2017 و2018، بالإضافة إلى عرض الموقف العام لأهم الملفات التي تسلمها المجلس الحالي وما اتخذ بشأنها منذ تشكيله في فبراير الماضي.

وعرض رئيس الاتحاد خلال الجزء الثاني من الجمعية أهم المحاور التي تستند عليها خطة المجلس المقررة للفترة القادمة وحتى نهاية الدورة الحالية ومدتها أربع سنوات.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول للجمعية العمومية منذ ديسمبر 2015، حيث كانت مجالس إدارات الاتحاد والعرف قد تم حلها في 10يوليو 2016، وعينت لجان تسيير لإدارة الأعمال ومنذ ذلك التاريخ لم يكن هناك قوام شرعي للجمعيات.