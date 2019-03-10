القوات البحرية الإماراتية تبحث سبل تعزيز التعاون مع نظيرتها الباكستانية

بحث اللواء الركن بحري طيار سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية الإماراتية بمكتبه، اليوم الاثنين، مع الفريق أول ظفر محمود عباسي قائد القوات البحرية الباكستانية، الذي يقوم بزيارة إلى البلاد حاليا، العلاقات القائمة بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه تم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر في عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في المجالات البحرية، حيث حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات البحرية والوفد المرافق للضيف.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الجانبين على استعراض الأوضاع الراهنة، وتبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.