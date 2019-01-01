طالبان تتكبد خسائر فادحة في اشتباكات مع قوات الأمن بشمال أفغانستان

ألحقت قوات الأمن الأفغانية خسائر فادحة في صفوف مقاتلي طالبان خلال اشتباكات منفصلة وقعت في ثلاث مناطق من إقليم فارياب بشمال أفغانستان.

وقال "فيلق شاهين 209" - في بيان أصدره ونقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الاثنين - "إن قوات الأمن اشتبكت مع طالبان في أحياء شيرين تاجب وقيصر وكوهستان في فارياب، مما أسفر عن مقتل 16 من مقاتلي طالبان خلال الاشتباكات وإصابة 23 آخرين".. ولفت إلى أن جنديا أفغانيا قتل خلال الاشتباكات وأصيب اثنان آخران بجروح.

ومن جهتها، لم تعلق حركة طالبان على الاشتباكات حتى الآن.