وزير الخارجية البريطاني: سنضطر لتعزيز وجودنا العسكري بالخليج لو استمر التصعيد الإيراني

جدد وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، حرص بلاده على ضمان حرية الملاحة في الخيلج، معلنا عن وصول فرقاطة بريطانية إلى مياه الخليج خلال أسبوع

وأعرب في كلمة ألقاها، مساء الاثنين، عن تمسك بلاده بالحلول الدبلوماسية لأزمة احتجاز ناقلة النفط، مضيفًا أن بريطانيا تركز على اتباع الطرق الدبلوماسية والالتزام بتطبيق القانون الدولي.

وأضاف أنه لو استمرت إيران في التصعيد فسوف تضطر بريطانيا إلى تعزيز وجودها العسكري في الخليج.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، عن احتحجاز ناقلة نفط بريطانية؛ بسبب ما وصفه بعدم احترامها للقانون البحري الدولي.

ومن جانبها، أعربت الحكومة البريطانية عن قلقها الشديد مما وصفته باحتجاز إيران غير المقبول لناقلة النفط، مؤكدة أن هذا التصرف يمثل تحديًا واضحًا لحرية الملاحة الدولية.

وهدد وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، بأن العواقب ستكون وخيمة، في حالة عدم إفراج إيران عن الناقلة، مشيرًا إلى أنه يتم البحث عن طريقة دبلوماسية للأزمة دون النظر إلى الخيارات العسكرية.