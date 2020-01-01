تطوير العشوائيات: خطة لرفع كفاءة المناطق غير المخططة على مدار 10 سنوات بتكلفة 318 مليار جنيه

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن مصر لديها مناطق غير مخططة تبلغ مساحتها الإجمالية 162 ألف فدان، أي تفتقر إلى بعض الخدمات الأساسية، كالمياه والصرف الصحي والطرق والأرصفة والإنارة وشبكات الحريق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن صندوق تطوير العشوائيات وضع خطة لتطوير المناطق غير المخططة بمصر على مدار عشر سنوات بتكلفة 318 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير المناطق غير المخططة بمحافظة الغربية بتكلفة 411 مليون، إضافة إلى 810 ملايين جنيه في الإسكندرية و400 مليون للجيزة.

وأشار إلى أن ما يقارب من 50% من مساحة الحضر والمدن، هي مناطق عشوائية، موضحًا أن بعض المناطق غير المخططة من الممكن أن تفتقر إلى خدمة ويتوفر بها أخرى.

وجدد المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، التأكيد على أنه بحلول نهاية عام 2020 سيتم الإعلان عن مصر خالية من المناطق غير الآمنة.

