فورين بوليسي: إدارة ترامب تدرس حجب بعض المساعدات عن إثيوبيا بسبب مشروع سد النهضة

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كشف ‏مسؤولون أميريكيون لمجلة فورين بوليسي، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس حجب بعض المساعدات لإثيوبيا بسبب مشروع سد النهضة والذي أدى إلى توتر شديد في علاقتها مع دول المصب مصر والسودان.

وبالأمس أعلنت إثيوبيا رسميا أنها أنهت المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في بيان له عقب مشاركته في القمة الأفريقية المصغرة بشأن قضية سد النهضة، إن الفيضان الحالي وحالة الجريان السطحي في المنطقة جعلت الظروف مواتية لملء السد.

وأضاف البيان: أصبح من الواضح على مدى الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار أنه تم إنجاز أول ملء لسد النهضة.

وذكر البيان أن إثيوبيا ومصر والسودان اتفقت في القمة على استمرار النقاشات الفنية بشأن عملية الملء المستمرة حتى الوصول إلى اتفاق شامل.

وأكد البيان تمسك إثيوبيا بما وصفته «الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، التي تتم من خلال الآليات الإقليمية القائمة».

وذكر أبي أحمد أنه جدد في القمة التزام إثيوبيا بالاستمرار في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل الأزرق دون إلحاق أي ضرر للسودان ومصر.