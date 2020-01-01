وزير الأوقاف يشيد ببطولات القوات المسلحة في التصدي للإرهاب

أشاد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهة الإرهاب، وإحباطها للهجوم الإرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، مؤكدًا أن الإرهاب وداعميه إلى زوال، وأن هذه العمليات الجبانة لن تزيد قواتنا المسلحة والشعب المصري كله إلا قوة وصلابة في مواجهة قوى الشر والضلال.



وتوجه وزير الأوقاف بخالص العزاء لقواتنا المسلحة الباسلة وللشعب المصري ولأسرتي الشهيدين، مؤكدا أن "مصاب جندي واحد هو مصاب للشعب المصري كله، فكلنا جيش مصر"، سائلًا الله عز وجل أن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، وأن يتغمدهما بواسع رحمته ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحمي البلاد والعباد من كل شر وسوء.