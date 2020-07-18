زاد الإقبال على شواطئ مدينة مصيف بلطيم الستة، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك؛ لقضاء إجازة العيد، وتم توفير كل احتياجات المصطافين والمعيدين.

وقال العميد هاني محمد عبد القوي رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه لا توجد إلى الآن أي حالات غرق منذ بداية احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتم إنقاذ العشرات من حالات الغرق؛ لعدم اتباعهم التعليمات الخاصة من المنقذين أثناء نزولهم للاستحمام بمياه البحر الأبيض المتوسط.

وأكد عبد القوي، أن قوات الأمن كثفت من تواجدها بمداخل ومخارج مدينة مصيف بلطيم وعلى الشواطئ؛ لضبط المخالفين وتحرير محاضر لأصحاب الدراجات النارية ومصادرتها، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وحمايتهم تنفيذا لتوجيهات معالي الوزير جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأشار المشرف على فرق الإنقاذ بشواطئ مدينة مصيف بلطيم، إلى أن عدد المتواجدين بالمصيف عدد كبير، مؤكدا أن ما يوجد بالمصيف أكبر عدد يستقبله المصيف في يوم.

وأوضح إنقاذ حوالي 100 شخص حتى الآن، ولم يتم نقل أي حالات للمستشفى، مؤكدا أن استخدام المعدات من لنشات وغيرها قلل من نسب من تعرضوا للغرق.