بطل الجودو الجزائري ينسحب من أولمبياد طوكيو بسبب الكيان الصهيوني

كشفت صحيفة النهار الجزائرية، عن انسحاب لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين، من منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن نورين قرر الانسحاب من البطولة بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب الكيان الصهيوني في الجولة الثانية من المنافسة.

وأسفرت قرعة الجودو أقل من 73 كجم عن مواجهة الجزائري “فتحي نورين” في الدور الأول للسوداني عبد اللطيف محمد في أولمبياد طوكيو وفي حالة فوزه فسيواجه مصارعا من الكيان الصهيوني في الدور الثاني.

وكان المصارع الجزائري نورين قد انسحب في بطولة العالم بعد أن أوقعته القرعة مع مصارع من الكيان الصهيوني أيضا.