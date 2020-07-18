 الإسماعيلي يسقط دمياط برباعية وديا ضمن تحضيراته لمواجهة بيراميدز - بوابة الشروق
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الإسماعيلي يسقط دمياط برباعية وديا ضمن تحضيراته لمواجهة بيراميدز

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 11:00 م | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 11:00 م

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على فريق دمياط، برباعية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن استعدادات الدراويش لمباراة بيراميدز.

رباعية الدراويش سجلها محمد الشامى هدفين «الأول والرابع»، بينما سجل عمر الوحش وعماد حمدى هدفين بواقع هدف لكل منهما.

ومن المقرر أن يغادر الفريق للإسكندرية غدا الجمعة، لبدء معسكره المغلق قبل خوض ثلاث مباريات مرتقبة أمام بيراميدز والأهلى والزمالك.

ويلتقي الإسماعيلي مع بيراميدز، 2 أغسطس المقبل، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.


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