انطلاق فعاليات مهرجان صيف بلدنا بالإسكندرية

اطلق إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم /الخميس /، فعاليات مهرجان صيف بلدنا ، بقصر ثقافة الأنفوشى غرب الإسكندرية.

وتضمنت الفعاليات عروضا فنية لفرق التنورة التراثية، والحرية والشرقية للفنون الشعبية، إلى جانب عروض فنية لفرقتي مطروح وبورسعيد للفنون الشعبية والنيل للآلات الشعبية، على مسرح الشاطئ بمطروح.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 24 أغسطس المقبل، بقصري ثقافة الأنفوشي، والشاطبي في الإسكندرية، كما تقدم الفعاليات على مسرح الشاطئ ومسرح قصر ثقافة مطروح، خلال الفترة نفسها ، حيث تقدم عروضا فنية لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة منها فرق بورسعيد للفنون الشعبية ، النيل للآلات الشعبية ، وبني سويف للفنون الشعبية ، والعريش التلقائية ، وسوهاج ، والأنفوشي للفنون الشعبية، والمنيا للفنون الشعبية ، وتوشكي التلقائية ، والعريش، وقنا للفنون الشعبية ، ومطروح وملوي للفنون الشعبية ، وبورسعيد للآلات الشعبية ، وأسيوط للفنون الشعبية ، وكورال مركز الجيزة ، والإسماعيلية ، والوادي الجديد للفنون الشعبية ، وكفر الشيخ ، وأسوان للفنون الشعبية.