رئيس كوريا الجنوبية يحث على تحقيق نظام دفاعي صاروخي وتطبيع التدريبات مع أمريكا

دعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلى نظام دفاع صاروخي محكم وفعال للرد على تهديدات كوريا الشمالية، خلال بيان موجز حول السياسة أصدرته وزارة الدفاع اليوم الجمعة.



وذكر المتحدث الرئاسي، كانج إين-سون ، أن يونج أعطى الأمر لوزير الدفاع لي جونج –سوب، خلال بيان موجز، أثناء مطالبة الوزارة أيضا بـ"تطبيع" المناورات الميدانية مع الولايات المتحدة، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.



وطلب يون بشكل محدد "التنفيذ السلس" لمناورة "درع الحرية اولتشي"، وهو الاسم الجديد للتدريبات العسكرية بين الحليفين، التي تم تعليقها في عام 2017 .



وطلب الرئيس أيضا من الوزارة العمل على إصلاحات دفاعية قائمة على التكنولوجيا، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وتعزيز تدريس السيبرانية الرقمية في الأكاديميات العسكرية.



وحث أيضا الوزارة على النجاح في تحقيق تعهده في حملته، حيث وعد المجندين الواعدين بمليوني وون في صورة أجور شهرية.



ومنذ بداية العام الجاري ،أجرت كوريا الشمالية 18اختبارا صاروخيا، بما في ذلك اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات يوم 25 أيار/مايو و8 صواريخ باليستية قصيرة المدى في الخامس من حزيران/يونيو .