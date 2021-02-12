تركيا: تحييد 5 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" بمنطقة متينا شمالي العراق.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأنه تم تحييد الإرهابيين الخمسة عبر غارات جوية، بعد رصدهم في متينا الواقعة ضمن منطقة عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذي يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية.

وفي 17 أبريل عام 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كيه كيه" بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

ويتخذ حزب العمال الكردستاني من جبال قنديل وجبل سنجار بشمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، ويشن التنظيم الإرهابي من تلك المناطق هجمات بين فترة وأخرى إلى هجمات أخرى داخل الأراضي التركية،بحسب الأناضول.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.